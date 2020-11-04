Відкриття зимового сезону в Буковелі не за горами, тож плануючи відпустку, не забудьте знайти свій ідеальний заклад, в якому ви зможете не лише смачно поїсти, але й відпочити та насолодитися неймовірними карпатськими краєвидами.

Гірськолижний курорт приваблює туристів увесь рік. Туристи приїжджають сюди, щоб полюбуватися красивою природою, подихати свіжим повітрям, а взимку ще й досхочу розважитися на сніжних трасах. Де в Буковелі можна смачно поїсти та відпочити – читайте у нашій добірці.

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"SALO"

Українська м’ясна ресторація "SALO"запрошує скуштувати традиційні смаки української кухні у поєднанні з локальними інгредієнтами. Гостям тут запропонують 5 видів сала: з м’ясним прошарком, задимлене, з паприкою та часником, з кропом та сало угорської мангалиці, 32 види горілки та страви з дичини.

Окрім основного меню, тут ще є сніданки, тож гості можуть смачно поснідати шакшукою, яйцями Бенедикт, сирниками та вівсянкою.

Адреса: житлова резиденція №3

"Колиба"

У "Колибу" часто навідуються туристи, адже тут можна смачно поїсти та випити глінтвейну. Меню дозволить гостеві вибрати рибні чи м’ясні страви, приготовлені в тандирі. У ресторані "Колиба" ціни досить демократичні, тож за мірками Буковелю, тут можна досить недорого пообідати чи повечеряти. Гостям тут пропонують голубці, деруни з ягням, галушки, кропив’янку.

Адреса: урочище Вишня, 120

"Lucky Bull" Мясо & Азія

"Lucky Bull" М'ясо & Азія зібрав у своєму меню різноманітні страви з Кіото, Пекіна, Гонконга, Бангкока, Куала-Лумпура, Сінгапура та інших гастрономічних точок Азії.

Тут ви можете спробувати качку по-пекінськи, азійські супи, лобстери та устриці, екзотичні закуски - від класичних ролів і нігірі до популярного у світі ф'южн Нікей.

Адреса: нижня житлова резиденція, апарт-готель "Bukovel VIP Residence"

"Грибова хата"

У ресторані "Грибова хата" можна посмакувати традиційним гуцульським баношем, шпундрою, варениками зі шкварками, грибною зупою чи ласими ковбасами з мангалиці. Все запікається, томиться, шквариться на живому вогні в старовинних дідівських печах. До хороших наїдків у закладі є й гідна випивка: від домашніх наливок і крафтових вин – до фірмового пива.

Адреса: урочище Вишня, 8а



У "Грибовій хаті" гості можуть спробувати борщ у хлібі

Кнайпа

"Кнайпа" – кафе, що поєднує сучасний інтер'єр з декоративними елементами гуцульського стилю. Тут дотримуються принципів швидкого обслуговування з якісним сервісом та готують гостям смачні традиційні страви домашньої кухні за помірною вартістю.

Адреса: нижня резиденція, паркінг №2, 5 поверх 1.

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"Bugi.L"

"Bugi.L" – невеликий заклад, розташований біля підніжжя гори. Тут можна знайти страви національної та європейської кухонь. Ціни на харчування у "Bugi.L" демократичні, атмосфера затишна. Їжа в кафе смачна і ситна, передбачено самообслуговування.

Адреса: біля станцій підйомників 2 і 2 R (1 поверх комплексу "Шелтер").

"Фелічіта"

У піцерію "Фелічіта" варто завітати всім, хто любить італійську кухню. Коронна страва тут – тонка піца, яку випікають на відкритій кухні в справжній дров'яній печі. Втім, окрім великого асортименту піци, гості можуть спробувати суп мінестроне, пасту карбонару та чізкейк.

Адреса: 200 метрів від центрального підйомника

"Моністо"

Піцерія "Моністо" налічує понад 20 видів традиційної італійської піци, пасти, салати, холодні закуски, супи, гарячі страви, гарніри та десерти. Піцу тут готують в дерев’яній печі, всі страви готуються за старовинними неаполітанськими рецептами, а всі продукти у стравах – екологічно чисті.

Адреса: урочище Вишня, 286.



У "Моністо" гостей нагодують смачною піцою

"Підгір’я"

Готельний комплекс "Підгір’я" в Буковелі має у своєму розпорядженні власну піцерію. Тут на гостей чекає затишна, тепла атмосфера, широкий асортимент піци та напоїв.

Піцу тут готують з морепродуктами, м’ясні піци з салямі та мисливськими ковбасками, сирні, вегетаріанські, з яловичиною. Крім піци вам також запропонують різноманітний вибір страв: пасту, салати, супи, десерти. Тут ви зможете швидко і смачно поснідати, пообідати і повечеряти.

Адреса: урочище Вишня, 164 б