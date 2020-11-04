Открытие зимнего сезона в Буковеле не за горами, поэтому, планируя отпуск, не забудьте найти свое идеальное заведение, в котором вы сможете не только вкусно поесть, но и отдохнуть и насладиться живописными карпатскими пейзажами.

Горнолыжный курорт привлекает туристов весь год. Туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться красивой природой, подышать свежим воздухом, а зимой еще и вволю развлечься на снежных трассах. Где в Буковеле можно вкусно поесть и отдохнуть – читайте в нашей подборке.

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"SALO"

Украинская мясная ресторация "SALO" приглашает попробовать традиционные блюда украинской кухни в сочетании с локальными ингредиентами. Гостям здесь предложат 5 видов сала: с мясной прослойкой, задымленное, с паприкой и чесноком, с укропом и сало венгерской мангалицы, 32 вида водки и блюда из дичи.

Кроме основного меню, здесь еще есть завтраки, поэтому гости могут вкусно позавтракать шакшукой, яйцами Бенедикт, сырниками и овсянкой.

Адрес: жилая резиденция №3

"Колыба"

В "Колыбу" часто наведываются туристы, ведь здесь можно вкусно поесть и выпить глинтвейна. Меню позволит гостю выбрать рыбные или мясные блюда, приготовленные в тандыре. В ресторане "Колыба" цены достаточно демократичные, поэтому по меркам Буковеля, здесь можно довольно недорого пообедать или поужинать. Гостям здесь предлагают голубцы, драники с ягненком, клецки, крапивницу.

Адрес: урочище Вишня, 120

"Lucky Bull" Мясо & Азия

"Lucky Bull" М'ясо & Азия собрал в своем меню разнообразные блюда из Киото, Пекин, Гонконг, Бангкок, Куала-Лумпура, Сингапура и других гастрономических точек Азии.

Здесь вы можете попробовать утку по-пекински, азиатские супы, лобстеры и устрицы, экзотические закуски – от классических роллов и нигири до популярного в мире фьюжн Никей.

Адрес: нижняя жилая резиденция, апарт-отель "Bukovel VIP Residence"

"Грибова хата"

В ресторане "Грибова хата" можно насладиться традиционным гуцульским баношем, шпундрой, варениками со шкварками, грибным супом или лакомыми колбасами из мангалицы. Все запекается, томится, шквариться на живом огне в старинных дедовских печах. К хорошим блюдам в заведении есть и достойная выпивка: от домашних наливок и крафтовых вин – до фирменного пива.

Адрес: урочище Вишня, 8а



В "Грибовой хате" гости могут попробовать борщ в хлебе

Кнайпа

"Кнайпа" – кафе, сочетающее современный интерьер с декоративными элементами гуцульского стиля. Здесь придерживаются принципов быстрого обслуживания с качественным сервисом и готовят гостям вкусные традиционные блюда домашней кухни по умеренной стоимости.

Адрес: нижняя резиденция, паркинг №2, 5 этаж 1.

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"Bugi.L"

"Bugi.L" – небольшое заведение, расположенное у подножия горы. Здесь можно найти блюда национальной и европейской кухонь. Цены на питание в "Bugi.L" демократичные, атмосфера уютная. Еда в кафе вкусная и сытная, предусмотрено самообслуживание.

Адрес: возле станций подъемников 2 и 2 R (1 этаж комплекса "Шелтер").

"Феличита"

Пиццерию "Феличита" стоит посетить всем, кто любит итальянскую кухню. Коронное блюдо здесь – тонкая пицца, которую выпекают на открытой кухне в настоящей дровяной печи. Впрочем, помимо большого ассортимента пиццы, гости могут попробовать суп минестроне, пасту карбонару и чизкейк.

Адрес: 200 метров от центрального подъемника

"Монисто"

Пиццерия "Монисто" насчитывает более 20 видов традиционной итальянской пиццы, пасты, салаты, холодные закуски, супы, горячие блюда, гарниры и десерты. Пиццу здесь готовят в деревянной печи, все блюда готовятся по старинным неаполитанским рецептам, а все продукты в блюдах – экологически чистые.

Адрес: урочище Вишня, 286.



В "Монисто" гостей накормят вкусной пиццей

"Подгорье"

Гостиничный комплекс "Подгорье" в Буковеле располагает собственной пиццерией. Здесь гостей ждет уютная, теплая атмосфера, широкий ассортимент пиццы и напитков.

Пиццу здесь готовят с морепродуктами, мясные пиццы с салями и охотничьими колбасками, сырные, вегетарианские, с говядиной. Кроме пиццы вам также предложат разнообразный выбор блюд: пасту, салаты, супы, десерты. Здесь вы сможете быстро и вкусно позавтракать, пообедать и поужинать.

Адрес: урочище Вишня, 164 б