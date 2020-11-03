У Львова есть чем порадовать не только местных жителей, но и туристов, ведь гастрономическая карта каждый раз увеличивается новыми и интересными локациями, которые привлекают всех многогранным меню и атмосферой.

Редакция LifeStyle 24 знакомит вас с атмосферными заведениями Львова, которые предлагают гостям отведать французских улиток, американские бургеры, итальянские пиццы и пасты, а также полакомиться десертами и ароматным кофе, пишет 24 канал.

Интересно Где позавтракать во Львове: список мест, где лучшие завтраки

Cheese Bakery

Cheese Bakery – это кафе-кондитерская с чизкейками, завтраками и вкусными блюдами, что удивит и поразит каждого, кто сюда наведается. Прежде всего заведение специализируется на вкусных десертах, которых на витринах кофейни есть на любой выбор. Впрочем, здесь гостей порадуют чрезвычайно вкусными салатами, тостами и мелтами, а еще сливочным хумусом, боулом с гречкой и беконом, курицей или сыром тофу.

Время работы: пн-пт с 9 до 22; сб-вс с 8 до 22

Где найти: Джерельна, 30 и Галицкая, 1

Late Breakfast Club

Если вы ищете новое атмосферное заведение Львова – вам точно сюда. Однако обратите внимание, что расположено оно подальше от центра. Заведение в формате нео-бистро понравится всем, кто любит завтраки в течение дня. Вам приготовят легкий омлет с шампиньонами, скрембл с карамелизированными нутом, боулы с курицей, басмати и овощами, чилийский суп с телятиной. Кроме этого, в меню гости найдут десерты, кофе, матча-латте, чай.

Время работы: 9:00 – 21:00

Где найти: Героев УПА, 77

Salalat Soborna

Salalat Soborna – прекрасное атмосферное заведение в центре города. Заведение предлагает гостям широкий ассортимент европейской и итальянской кухонь. В меню представлены завтраки, пасты, салаты и боулы. Те, кто любит вкусно поесть, могут выбрать комбо с предложением. Сюда входит суп + салат, салат + паста, суп + паста. Также в заведении есть большой выбор пасты: цезаре, четыре сыра, арабиата, болоньезе, карбонара, фунте и многие другие.

Время работы: 10:00 – 22:00

Где найти: Соборная, 2а

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Epic Cheeseburgers

Бургерная Epic Cheeseburger Cafe является частью семьи заведений "Сахар" и "Маруся". Концепцией заведения является классическая американская бургерная с большими порциями гарниров и салатов. Бургеры подают с котлетой medium rare прожарки и картофелем фри. В меню также есть американские десерты, салаты, пасты и десерты.

Время работы: пн-чт 09:00-22: 00, пт-вс 09: 00 - 22: 00

Где найти: Галицкая, 15

Atelier 19

Atelier 19 – ресторан итальянской кухни. Заведение предлагает гостям необычные пиццы – среди них с прошуто и бананом, горгонзолой и свеклой. Кроме пиццы, в заведении подают пасту, антипасту, супы и десерты. Стоит заметить, что завтраки здесь функционируют с 10 до 16 часов. Гости заведения имеют возможность полакомиться бриошем с лососем, шакшукой, сладкими ньоками и френч тостом.

Время работы: 11:00-23:00 (с воскресенья по четверг), 11:00-00:00 (с пятницы по субботу)

Где найти: Староеврейская, 19

Studio 78

Если вы хотите попасть в уютное кафе, не в центре города, то вам стоит посетить именно это заведение. Если вы любите кофе, то напитки здесь готовят на основе эспрессо на кофе собственной обжарки. Также Studio 78 предложит своим гостям коктейли и еду (завтраки, рамен, закуски и десерты). На завтрак вы можете заказать скрембл, омлет, яичницу, круассан с греческим йогуртом.

Время работы: пн-пт 09.00-20.00, сб-вс 10.00-20.00

Где найти: Героев УПА, 78

Frankophile

Frankophile – заведение французской кухни во Львове. Гостям здесь предложат тарт-фламбе, улитки, супы, салаты, десерты и французские вина. Если вы никогда не пробовали улитки, но всегда хотели это сделать – то вам стоит заглянуть в новое заведение. Улитки подают со сливочным маслом, чесноком и зеленью, соусом песто, томатным соусом из сыра Дорблю, сливочным маслом и пармезаном, бальзамическим соусом.

Время работы: 10:00 – 22:00

Где найти: проспект Свободы, 6/8