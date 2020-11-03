Львів має чим потішити не лише місцевих жителів, але й туристів, адже гастрономічна карта щоразу збільшується новими та цікавими локаціями, які приваблюють усіх багатогранним меню та атмосферою.

Редакція LifeStyle 24 знайомить вас з атмосферними закладами Львова, які пропонують гостям скоштувати французьких равликів, американські бургери, італійські піци та пасти, а також поласувати десертами та ароматною кавою, пише 24 канал.

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Cheese Bakery

Cheese Bakery – це кафе-кондитерська з чізкейками, сніданками та смачними стравами, що здивує та вразить кожного, хто сюди навідається. Насамперед заклад спеціалізується на смачних десертах, яких на вітринах кав’ярні є на будь-який вибір. Втім, тут гостей потішать надзвичайно смачними салатами, тостами та мелтами, а ще вершковим хумусом, боулом з гречкою і беконом, куркою чи сиром тофу.

Час роботи: пн-пт з 9 до 22; сб-нд з 8 до 22

Де знайти: Джерельна, 30 та Галицька, 1

Late Breakfast Club

Якщо ви шукаєте новий атмосферний заклад Львова – вам точно сюди. Однак зверніть увагу, що розташований він подалі від центру. Заклад у форматі нео-бістро сподобається всім, хто любить сніданки впродовж дня. Вам приготують легкий омлет з печерицями, скрембл з карамелізованим нутом, боули з куркою, басматі та овочами, чилійський суп з телятиною. Окрім цього, у меню гості знайдуть десерти, каву, матча-латте, чай.

Час роботи: 9:00 – 21:00

Де знайти: Героїв УПА, 77

Salalat Soborna

Salalat Soborna – чудовий атмосферний заклад у центрі міста. Заклад пропонує гостям широкий асортимент європейської та італійської кухонь. У меню представлені сніданки, пасти, салати та боули. Для тих, хто любить смачно поїсти, можуть обрати комбо пропозицію. Сюди входить суп + салат, салат + паста, суп + паста. Також у закладі є великий вибір пасти: цезаре, чотири сири, арабіата, болоньєзе, карбонара, фунті та багато інших.

Час роботи: 10:00 – 22:00

Де знайти: Соборна, 2а

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Epic Cheeseburgers

Бургерна Epic Cheeseburger Cafe є частиною сім'ї закладів "Цукор" та "Маруся". Концепцією закладу є класична американська бургерна з великими порціями гарнірів та салатів. Бургери подають із котлетою medium rare просмажування і картоплею фрі. У меню також є американські десерти, салати, пасти та десерти.

Час роботи: пн-чт 09:00-22:00, пт-нд 09:00- 22:00

Де знайти: Галицька, 15

Atelier 19

Atelier 19 – ресторан італійської кухні. Заклад пропонує гостям незвичайні піци – серед них з прошуто і бананом, горгонзолою та буряком. Окрім піци, у закладі подають пасту, антипасті, супи та десерти. Варто зауважити, що сніданки тут функціонують з 10 до 16 години. Гості закладу мають можливість поласувати бріошем з лососем, шакшукою, солодкими ньоками та френч тостом.

Час роботи: 11:00-23:00 (з неділі по четвер), 11:00-00:00 (з п’ятниці по суботу)

Де знайти: Староєврейська, 19

Studio 78

Якщо ви хочете потрапити в затишне кафе, не в центрі міста, то вам варто завітати саме в цей заклад. Якщо ви любите каву, то напої тут готують на основі еспресо на каві власного обсмажування. Також Studio 78 запропонує своїм гостям коктейлі та їжу (сніданки, рамен закуски та десерти). На сніданок ви можете замовити скрембл, омлет, яєшню, круасан з грецьким йогуртом.

Час роботи: пн-пт 09.00-20.00, сб-нд 10.00-20.00

Де знайти: Героїв Упа, 78

Frankophile

Frankophile – заклад французької кухні у Львові. Гостям тут запропонують тарт-фламбе, равлики, супи, салати, десерти та французькі вина. Якщо ви ніколи не пробували равлики, але завжди хотіли це зробити – то вам варто завітати у новий заклад. Равлики подають з вершковим маслом, часником та зеленню, соусом песто, томатним соусом, із сиру Дорблю, вершковим маслом і пармезаном, гірчичним соусом.

Час роботи: 10:00 – 22:00

Де знайти: проспект Сводоби, 6/8