Щоб зарядитися гарним настроєм не варто забувати про сніданок. У Києві є великий вибір кав'ярень та ресторанів з багатим ранковим меню. Саме тому ми зібрали добірку закладів, які нагодують гостей кашами, боулами, тостами, сирниками, сендвічами та запропонують смачну каву.

Для тих, хто не любить готувати сніданки вдома, або для тих, хто вже з самого ранку проводить ділові чи дружні зустрічі, редакція LifeStyle 24 зібрали найкращі заклади Києва зі смачними сніданками.

Сніданки у Львові Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки

"Хлібний"

Кафе-пекарня "Хлібний" – це кафе зі свіжою випічкою та кавою, яке щодня працює з 07:30. Основна позиція у закладі – хліб. Втім, окрім нього у меню можна знайти холодні та гарячі сандвічі. Любителі сніданків у закладах можуть обрати від манної каші та вівсянки до чіа-пудингу. До ароматної кави можна замовити пиріжки чи ватрушки.

Окрім того, у закладі є велика кавова карта. У "Хлібному" є еспресо, капучино. Також у закладі великий вибір фільтр-кави: аеропрес, V60, кемекс і колд-брю

Час роботи закладу: 07:30 – 23:00

Де шукати: вул. Велика Васильківська, 67/7; вул. Хрещатик, 32

"Honey"

Попри те, що "Honey" – це насамперед кондитерська, тут також подають основні страви та сніданки. В Honey можна знайти варіанти класичних сніданків: від вівсяної каші з в’яленими томатами, горошком, бринзою до яєць Бенедикт з гуакамоле і креветками. У закладі є вегетаріанські страви, сирники готують без глютену, а бургер з авокадо — відповідно до кетодієти.

До кожного сніданку є можливість замовити додаткові інгредієнти: маринований лосось, корнбіф (солонину), копчений ростбіф та бекон.

У "Honey" великий вибір кави, яку готують різними способами, какао, чай, смузі, фреші та молочні коктейлі.

Час роботи закладу: будні з 8:00 до 13:00, вихідні з 9:00 до 14:00

Де шукати: вулиця Ярославів Вал, 20, вулиця Нижній Вал 19/21, вулиця Хрещатик, 38 — ЦУМ, 6 поверх

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"Любимый Дядя"

У ранковому меню можна замовити яйце пашот із морквяним хлібом, омлет або скрамбл, сирники чи вівсянку. У закладі гостям пропонують сніданок на двох, який подають увесь день. У нього входять ігристе вино, фреш, кава, лосось, ростбіф, сулугуні, яйце пашот, десерт.

Час роботи закладу: будні з 9:00 до 12:00, вихідні з 9:00 до 14:00

Де шукати: вулиця Паньківська, 20

"Milk Bar"

"Milk Bar" – це кафе з класичними американськими десертами. меню є сніданки, перші та другі страви, а також specialty кава на звичайному чи рослинному молоці та інші напої. Із солодкого вам запропонують американську класику — бісквітні торти, чізкейки, ягідні десерти, пироги, морозиво власного виробництва. Також на вітрині завжди є веганські позиції без лактози та білого цукру.

Гості тут можуть скоштувати зелені яйця (із зеленню, авокадо й домашнім сиром), панкейки з карамельним яблуком і кремом, кіноа з ягодами, домашнім йогуртом і кленовим сиропом.

Сніданки подають з 8:00 до 11:30 з вівторка по п’ятницю, у понеділок – протягом всього дня.

Час роботи закладу: 08:00 – 22:00

Де шукати: вулиця Шота Руставелі, 16

"Kachorovska Сafe"

"Kachorovska Сafe" – фанати якісної кави та смачних сніданків, які подають тут протягом всього дня. У меню ви знайдете солодкі панкейки з солоною карамеллю, шоколадом чи згущеним молоком, сирники з полуничним кремом, панкейки з лососем та яйцем пашот, сандвіч з печеним перцем та куркою, авокадо тости та величезну кількість смачних кавових напоїв.

Час роботи закладу: з 10:00 до 21:00

Де шукати: вулиця Боричів Тік, 35А, вулиця Велика Васильківська, 14

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"Bali Bowl Cafe"

У "Bali Bowl Cafe" сніданки сервірують дуже рано. Основний акцент у меню зроблено на боули, всю їжу сервірують у глибоких круглих мисках. Зранку подають гранолу із манго та кокосовим молоком, вівсянку із пітаєю та веганські сирники з тофу. Також тут можна замовити овочеві боули з цукіні, кіноа, авокадо, а також фруктові – ягідні, тропічні, зі спіруліною чи матча.

Час роботи закладу: з 08:00 до 22:00

Де шукати: вулиця Велика Васильківська, 14

"Без дверей Espresso Bar"

Кав’ярня може потішити сніданками вже з 7 ранку. У меню гості закладу можуть знайти домашню гранолу, вівсянку, сирники, яйця пашот та сандвічі. Окрім класичної кави у «Без дверей Espresso Bar» можна замовити раф із лаванди, солоно-карамельний лате.

Час роботи закладу: 07:00 – 23:00

Де шукати: вулиця Січових Стрільців, 10

"Хармс"

Міське кафе "Хармс" у Києві збирає людей, які не лише люблять смачні сніданки, але проводити вечір з келихом вина у компанії друзів. Якщо ви навідаєтеся сюди зранку, то можете спробувати яйця Бенедикт на масляній булочці, суперсирний скрембл, шакшуку, ранковий боул, сирники з фермерського сиру та французькі круасани.

Час роботи закладу: 10:00 – 22:00

Де шукати: вулиця Володимирська, 45а