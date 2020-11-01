Чтобы зарядиться хорошим настроением не стоит забывать о завтраке. В Киеве есть большой выбор кафе и ресторанов с богатым утренним меню. Именно поэтому мы собрали подборку заведений, которые накормят гостей кашами, боулами, тостами, сырниками, сэндвичами и предложат вкусный кофе.

Для тех, кто не любит готовить завтраки дома, или для тех, кто уже с самого утра проводит деловые или дружеские встречи, редакция LifeStyle 24 собрали лучшие заведения Киева с вкусными завтраками.

Завтраки во Львове Где позавтракать во Львове: список мест, где самые лучшие завтраки

"Хлебный"

Кафе-пекарня "Хлебный" – это кафе со свежей выпечкой и кофе, которое ежедневно работает с 07:30. Основная позиция в заведении – хлеб. Впрочем, кроме него в меню можно найти холодные и горячие сэндвичи. Любители завтраков в учреждениях могут выбрать от манной каши и овсянки до чиа-пудинга. К ароматному кофе можно заказать пирожки или ватрушки.

Кроме того, в заведении есть большая кофейная карта. В "Хлебном" есть эспрессо, капучино. Также в заведении большой выбор фильтр-кофе: аеропрес, V60, кемекс и колд-брю

Время работы заведения: 7:30 – 23:00

Где искать: ул. Большая Васильковская, 67/7; ул. Крещатик, 32

"Honey"

Несмотря на то, что "Honey" – это прежде всего кондитерская, здесь также подают основные блюда и завтраки. В Honey можно найти варианты классических завтраков от овсяной каши с вялеными томатами, горошком, брынзой к яйцам Бенедикт до гуакамоле и креветками. В заведении есть вегетарианские блюда, сырники готовят без глютена, а бургер с авокадо – в соответствии с кетодиетой.

К каждому завтраку есть возможность заказать дополнительные ингредиенты: маринованный лосось, корнбиф (солонину), копченый ростбиф и бекон.

В "Honey" большой выбор кофе, который готовят разными способами, какао, чай, смузи, фреши и молочные коктейли.

Время работы заведения: будни с 8:00 до 13:00, выходные с 9:00 до 14:00

Где искать: улица Ярославов Вал, 20, улица Нижний Вал 19/21, улица Крещатик, 38 – ЦУМ, 6 этаж

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"Любимый Дядя"

В утреннем меню можно заказать яйцо пашот с морковным хлебом, омлет или скрамбл, сырники или овсянку. В заведении гостям предлагают завтрак на двоих, который подают весь день. В него входят игристое вино, фреш, кофе, лосось, ростбиф, сулугуни, яйцо пашот, десерт.

Время работы заведения: будни с 9:00 до 12:00, выходные с 9:00 до 14:00

Где искать: улица Паньковская, 20

"Milk Bar"

"Milk Bar" – это кафе с классическими американскими десертами. В меню есть завтраки, первые и вторые блюда, а также specialty кофе на обычном или растительном молоке и другие напитки. Из сладкого вам предложат американскую классику – бисквитные торты, чизкейки, ягодные десерты, пироги, мороженое собственного производства. Также на витрине всегда есть веганские позиции без лактозы и белого сахара.

Гости здесь могут попробовать зеленые яйца (с зеленью, авокадо и домашним сыром), панкейк с карамельным яблоком и кремом, киноа с ягодами, домашним йогуртом и кленовым сиропом.

Завтраки подают с 8:00 до 11:30 со вторника по пятницу, в понедельник – в течение всего дня.

Время работы заведения: 08:00 – 22:00

Где искать: улица Шота Руставели, 16

"Kachorovska Сafe"

"Kachorovska Сafe" – фанаты качественного кофе и вкусных завтраков, которые подают здесь в течение всего дня. В меню вы найдете сладкие панкейк с соленой карамелью, шоколадом или сгущенным молоком, сырники с клубничным кремом, панкейк с лососем и яйцом пашот, сандвич с печеным перцем и курицей, авокадо тосты и огромное количество вкусных кофейных напитков.

Время работы заведения: с 10:00 до 21:00

Где искать: улица Боричев Ток, 35А, улица Большая Васильковская, 14

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"Bali Bowl Cafe"

В "Bali Bowl Cafe" завтраки сервируют очень рано. Основной акцент в меню сделан на Боули, всю еду сервируют в глубоких круглых мисках. Утром подают гранолу с манго и кокосовым молоком, овсянку с питаей и веганский сырники с тофу. Также здесь можно заказать овощные боули с цуккини, киноа, авокадо, а также фруктовые – ягодные, тропические, со спирулиной или матча.

Время работы заведения: с 08:00 до 22:00

Где искать: улица Большая Васильковская, 14

"Без дверей Espresso Bar"

Кофейня может порадовать завтраками уже с 7 утра. В меню гости заведения могут найти домашнюю гранолу, овсянку, сырники, яйца пашот и сэндвичи. Кроме классического кофе в "Без дверей Espresso Bar" можно заказать раф с лавандой, солено-карамельный латте.

Время работы заведения: 7:00 – 23:00

Где искать: улица Сечевых Стрельцов, 10

"Хармс"

Городское кафе "Хармс" в Киеве собирает людей, которые не только любят вкусные завтраки, но проводить вечер с бокалом вина в компании друзей. Если вы наведаетесь сюда утром, то можете попробовать яйца Бенедикт на масляной булочке, суперсирний скрембл, шакшуку, утренний боул, сырники с фермерского сыра и французские круассаны.

Время работы заведения: 10:00 – 22:00

Где искать: улица Владимирская, 45а