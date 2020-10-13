Успішна блогерка, дружина телеведучого Нікіти Добриніна Даша Квіткова вкотре розбурхала уяву шанувальників пікантним фото. Вона звабливо позувала на ліжку та демонструвала бездоганну фігуру.

Даша Квіткова невпинно ділиться з шанувальниками провокативними світлинами. Вона не соромиться показувати оголене тіло 1,5-мільйонній аудиторії підписників на особистій сторінці в інстаграмі. Так, днями дівчина еротично позувала на ліжку.

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Даша є однією з найпопулярніших українських блогерок. Вона активно розвиває свій блог, працює над цікавим контентом, який привертає увагу користувачів мережі. Зокрема, у її профілі часто можна побачити пікантні знімки.

Так, Квіткова вирішила показати, як вона ніжиться на білосніжному ліжку. У похмуру осінню погоду красуня не хотіла покидати тепле ліжечко, проте й не втратила нагоди зробити ефектну фотографію. Вона позувала у білому боді на довгий рукав і показала на камеру оголені апетитні сідниці.

Довге кучеряве волосся зіркова дружина залишила розпущеним. Обличчя вона прикрила руками, проте видно, що дівчина мило усміхається та насолоджується моментом.



Даша Квіткова звабливо позувала на ліжку / Instagram / @kvittkova