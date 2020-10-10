Українська блогерка і телеведуча Леся Нікітюк розбурхала уяву шанувальників надзвичайно спекотними фото. У відвертому купальнику вона похизувалася пишними сідницями.

Знаменитість побувала на довгоочікуваному відпочинку в Туреччині. Вона все літо активно працювала і нарешті змогла насолодитися сонячними ваннами на березі моря. Пікантні світлини з відпустки Леся поширила на особистій сторінці в інстаграмі.

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У дописі Нікітюк порівняла себе з Шерон Стоун в молоді роки. Вона звабливо позувала на тлі безмежного моря та блакитного неба, отримувала задоволення від кожної миті.

Для грайливої фотосесії блогерка обрала чорний купальник, що підкреслив її груди та оголив апетитні сідниці. Саме це і спричинило справжній фурор в мережі, викликавши бурхливі обговорення в коментарях серед понад 3-мільйонної аудиторії підписників зірки.

Сексуальний пляжний образ телеведуча доповнила стильним капелюхом від українського дизайнера Руслана Багінського. Волоссся вона вклала у природні локони, а на обличчя нанесла легкий макіяж для того, щоб вирівняти тон. Леся звабливо усміхалася та еротично позувала на камеру.

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