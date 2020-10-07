Учасниця десятого сезону романтичного проєкту "Холостяк" Христина розбурхала уяву шанувальників, поширивши еротичні фото, де вона позує на яхті. Дівчина оголила свої принади і показала їх багатотисячній аудиторії.

Христина поділилася спекотними фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона постала перед камерою в такому look, що гарно підкреслив пікантні форми її розкішного тіла.

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Красуня, без сумнівів, була однією з найяскравіших учасниць десятого сезону "Холостяка" і глядачі були впевнені, що у фіналі головний герой Максим Михайлюк обере саме її. Проте обставини склалися по-іншому. Та Христина швидко опанувала себе і почала активно розвивати свій блог.

Зокрема, тепер у її профілі можна побачити багато пікантних світлин. Днями дівчина оприлюднила кадри, де керує розкішною яхтою. Проте найбільше привертає увагу саме образ Христини.

Вона одягнула чорні трусики з високою посадкою, що підкреслили її апетитні сідниці. Також на дівчині бачимо білу сорочку, що зав'язана під грудьми, на яких немає бюстгальтера. Так, Христина показала пишний оголений бюст, чим і завела мережу. Доповнила сексуальний look сонцезахисними окулярами оригінальної форми і золотим ланцюжком на шиї. Волосся вона вклала у локони, які майоріли на вітрі, а на обличчі зробила насичений макіяж у коричневих відтінках і з матовою помадою на губах.

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