Участница десятого сезона романтического проекта "Холостяк" Кристина взбудоражила воображение поклонников, распространив эротические фото, где она позирует на яхте. Девушка обнажила свои прелести и показала их многотысячной аудитории.

Кристина поделилась жаркими фото на личной странице в инстаграм. Она предстала перед камерой в таком look, который красиво подчеркнул пикантные формы ее роскошного тела.

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Красавица, без сомнений, была одной из самых ярких участниц десятого сезона "Холостяка" и зрители были уверены, что в финале главный герой Максим Михайлюк выберет именно ее. Однако обстоятельства сложились по-другому. Но Кристина быстро овладела собой и начала активно развивать свой блог.

В частности, теперь в ее профиле можно увидеть много пикантных фотографий. На днях девушка обнародовала кадры, где руководит роскошной яхтой. Однако больше всего привлекает внимание именно образ Кристины.

Она надела черные трусики с высокой посадкой, подчеркнувшие ее аппетитные ягодицы. Также на девушке видим белую рубашку, завязанная под грудью, на которой нет бюстгальтера. Так, Кристина показала пышный обнаженный бюст, чем и завела сеть. Дополнила сексуальный look солнцезащитными очками оригинальной формы и золотой цепочкой на шее. Волосы она уложила в локоны, которые развевались на ветру, а на лице сделала насыщенный макияж в коричневых оттенках и с матовой помадой на губах.

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