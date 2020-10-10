Украинский блогер и телеведущая Леся Никитюк взбудоражила воображение поклонников чрезвычайно жаркими фото. В откровенном купальнике она похвасталась пышными ягодицами.

Знаменитость побывала на долгожданном отдыхе в Турции. Она все лето активно работала и наконец смогла насладиться солнечными ваннами на берегу моря. Пикантные фотографии из отпуска Леся выложила на личной странице в инстаграме.

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В заметке Никитюк сравнила себя с Шэрон Стоун в молодые годы. Она обольстительно позировала на фоне безбрежного моря и голубого неба, получала удовольствие от каждого мгновения.

Для игривой фотосессии блогер выбрала черный купальник, который подчеркнул ее грудь и обнажил аппетитные ягодицы. Именно это и вызвало настоящий фурор в сети, вызвав бурные обсуждения в комментариях среди более чем 3-миллионной аудитории подписчиков звезды.

Сексуальный пляжный образ телеведущая дополнила стильной шляпой от украинского дизайнера Руслана Багинского. Волосы она уложила в естественные локоны, а на лицо нанесла легкий макияж для того, чтобы выровнять тон. Леся обольстительно улыбалась и эротично позировала на камеру.

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