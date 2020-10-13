Успешная блогерша, жена телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова в очередной раз взбудоражила воображение поклонников пикантным фото. Она обольстительно позировала на кровати и демонстрировала безупречную фигуру.

Даша Квиткова неустанно делится с поклонниками провокационными снимками. Она не стесняется показывать обнаженное тело 1,5-миллионной аудитории подписчиков на личной странице в инстаграме. Так, на днях девушка эротично позировала на кровати.

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Даша является одной из самых популярных украинских блогерш. Она активно развивает свой блог, работает над интересным контентом, который привлекает внимание пользователей сети. В частности, в ее профиле часто можно увидеть пикантные снимки.

Так, Квиткова решила показать, как она нежится на белоснежной кровати. В пасмурную осеннюю погоду красавица не хотела покидать теплую кроватку, однако и не упустила случая сделать эффектную фотографию. Она позировала в белом боди на длинный рукав и показала на камеру обнаженные аппетитные ягодицы.

Длинные вьющиеся волосы звездная жена оставила распущенными. Лицо она прикрыла руками, однако видно, что девушка мило улыбается и наслаждается моментом.



Даша Квитова обольстительно позировала на кровати / Instagram / @kvittkova