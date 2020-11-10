Зіркове подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна продовжує ділитися спільними світлинами. Мережею розлетілося нове чуттєве фото закоханих.

Даша Квіткова є однією з найпопулярніших українських блогерок. За її акаунтом в інстаграмі стежать 1,7 мільйона користувачів мережі, яким цікава не лише кар'єра дівчини, а й її особисте життя. Зокрема, шаленою популярністю користуються світлини, де народна улюблениця позує з чоловіком.

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Закохані поділилися чуттєвим знімком. Судячи з геолокації, світлину подружжя зробило в Києві. Пара позувала на тлі стіни однієї зі столичних будівель.

Нове фото Квіткової і Добриніна

Світлину Даша опублікувала у чорно-білих кольорах, що додало особливої, романтичної атмосфери. Даша та Нікіта показали справжні почуття. Вони ніжно притулилися одни до одного обличчями, заплющивши очі. Закохані ніжно усміхалися, отримували задоволення від цього моменту.

На фотографії Квіткова зображена у светрі, джинсах і об'ємній куртці чорного кольору. Її коханий одягнений в кофту, штани і куртку.

Мій дім – в куточках твоїх очей – зморшки. Це твоє кучеряве волосся і наша спільна любов до серіалів. Це там, де я кладу тобі голову на коліна. Де ми кричимоо наші улюблені пісні в автомобілі і одним поцілунком в голову створюємо неможливий затишок. Ти і є мій дім,

– написала в дописі Даша.

Нікіта Добринін і Даша Квіткова / Instagram / @kvittkova