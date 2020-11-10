Звездная чета Даши Квитковой и Никиты Добрынина продолжает делиться общими фотографиями. По сети разлетелось новое чувственное фото влюбленных.

Даша Квиткова является одной из самых популярных украинских блогеров. За ее аккаунтом в инстаграме следят 1,7 миллиона пользователей сети, которым интересна не только карьера девушки, но и ее личная жизнь. В частности, бешеной популярностью пользуются фотографии, где народная любимица позирует с мужем.

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Влюбленные поделились чувственным снимком. Судя по геолокации, фотографию супруги сделали в Киеве. Пара позировала на фоне стены одного из столичных зданий.

Новое фото Квитковой и Добрынина

Фотографию Даша опубликовала в черно-белых цветах, что придало особой, романтической атмосферы. Даша и Никита показали настоящие чувства. Они нежно прижались друг к другу лицами, закрыв глаза. Влюбленные нежно улыбались, получали удовольствие от этого момента.

На фотографии Квиткова изображена в свитере, джинсах и объемной куртке черного цвета. Ее возлюбленный в кофте, брюках и куртке.

Мой дом – в уголках твоих глаз – морщинки. Эти твои вьющиеся волосы и наша общая любовь к сериалам. Это там, где я кладу тебе голову на колени. Где мы кричим наши любимые песни в автомобиле и одним поцелуем в голову создаем невозможный уют. Ты и есть мой дом,

– написала в заметке Даша.

Никита Добрынин и Даша Квиткова / Instagram / @kvittkova