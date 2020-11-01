Победительница "Холостяка-9" Даша Квиткова является популярным украинским блогером и инфлюенсером. Она с радостью делится с поклонниками фото, где предстает в разных стильных образах.

Популярная украинская блогер и инфлюенсер Даша Квиткова хорошо разбирается в трендах. Звезда поделилась стильным образом, который может подойти любой девушке. Новую фотографию победительница "Холостяка-9" опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Новый образ Даши Квитковой

Вместе со своими друзьями Даша отправилась на прогулку во Львов. На фоне многоэтажек девушка сделала красивое фото в дерзком образе. Даша надела белую удлиненную рубашку с вырезами, которые демонстрировали татуировку на ноге девушки. Она удачно соединила блузку с бежевым жилетом и высокими черными сапогами на массивной подошве.

Даша дополнила образ большой сумкой прямоугольной формы, а также тонкой цепочкой на шее и минималистичными серьгами. Девушка связала волосы в высокий и пышный пучок и завершила образ темным маникюром. Она также нанесла минимум макияжа, только подчеркнув натуральную красоту.

"Решили вырваться с друзьями на выходные во Львов! Два дня атмосферы и классного настроения", – подписала фото Квиткова.



Даша Квиткова в дерзком образе / Instagram / @kvittkova