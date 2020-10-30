Уже за несколько дней миллионы людей будут праздновать Хэллоуин, поэтому стоит подумать в каком образе вы отправитесь на вечеринку, или же организуете тематическую фотосъемку. Украинский блогер и победительница "Холостяка-9" Даша Квиткова решила показать поклонницам вариант жуткого образа.

Хэллоуин – один из самых ожидаемых праздников года. Его ждут в разных уголках планеты, активно готовятся и примеряют пугающие образы. Даша Квиткова хотя и не отправляется на хэллоуинскую вечеринку, однако решила примерить жуткий look, в котором сделала фотосессию. А результатами съемки знаменитость поделилась на личной странице в инстаграм.

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Образ Даши Квитковой на Хэллоуин

Блогерша решила примерить необычный, мистический аутфит. Эффектный образ точно запомнится публике. В нем сочетается женственность, загадочность, стервозность и страсть. Черный лебедь – необычный look для жены телеведущего, ведь поклонники привыкли видеть ее в нежных аутфитах.

"Мне писали, что я слишком милая и хочется, чтобы мой костюм был чуточку злым и стревозным. Так достаточно? Очень красивая съемка. Я довольна результатом на все сто процентов. Думаю, что образ black swan мне идеально подходил. А вам понравилось? Оценивайте", – написала в публикации Квиткова.

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