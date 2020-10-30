Вже за декілька днів мільйони людей святкуватимуть Геловін, тому варто подумати у якому образі ви відправитеся на вечірку, або ж організуєте тематичну фотозйомку. Українська блогерка та переможниця "Холостяка-9" Даша Квіткова вирішила показати шанувальницям варіант моторошного образу.

Геловін – одне з найочікуваніших свят року. Його чекають у різних куточках планети, активно готуються та приміряють страхітливі образи. Даша Квіткова хоча й не відправляється на геловінську вечірку, проте вирішила приміряти моторошний look, у якому зробила фотосесію. А результатами зйомки знаменитість поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ Даші Квіткової на Геловін

Блогерка вирішила приміряти незвичний, містичний аутфіт. Ефектний образ точно запам'ятається публіці. У ньому поєднується жіночність, загадковість, стервозність та пристрасть. Чорний лебідь – незвичний look для дружини телеведучого, адже шанувальники звикли бачити її у ніжних аутфітах.

"Мені писали, що я занадто мила і хочеться, щоб мій костюм був трішки злим і стервозним. Так достатньо? Дуже красива зйомка. Я задоволена результатом на всі сто відсотків. Думаю, що образ black swan мені ідеально пасував. А вам сподобалось? Оцінюйте", – написала в публікації Квіткова.

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