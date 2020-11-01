Переможниця "Холостяка-9" Даша Квіткова є популярною українською блогеркою та інфлюенсеркою. Вона з радістю ділиться з шанувальниками фото, де постає в різних стильних образах.

Популярна українська блогерка та інфлюенсерка Даша Квіткова добре знається на трендах. Зірка поділилась стильним образом, який може підійти будь-якій дівчині. Нову світлину переможниця "Холостяка-9" опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Новий образ Даші Квіткової

Разом зі своїми друзями Даша вирушила на прогулянку до Львова. На тлі багатоповерхівок дівчина зробила гарне фото в зухвалому образі. Даша вдягнула білу подовжену сорочку з вирізами, які демонстрували татуювання на нозі дівчини. Вона вдало поєднала блузку з бежевим жилетом та високими чорними чоботами на масивній підошві.

Даша доповнила образ великою сумкою прямокутної форми, а також тонким ланцюжком на шиї й мінімалістичними сережками. Дівчина зв'язала волосся у високий та пишний пучок й завершила образ темним манікюром. Вона також нанесла мінімум макіяжу, тільки підкресливши натуральну вроду.

"Вирішили вирватися з друзями на вихідні до Львова! Два дня атмосфери і класного настрою", – підписала фото Квіткова.



Даша Квіткова в зухвалому образі / Instagram / @kvittkova