Українська співачка, модель чоловічого глянцю Playboy Даша Астаф'єва вкотре розбурхала уяву шанувальників сексуальними кадрами. Зірка постала перед камерою, повністю оголивши пишні груди.

Даша Астаф'єва знає, як завести аудиторію своїх шанувальників. Вона не соромиться позувати у сексуальних фотосесіях і повністю оголюватися перед камерою. Так, на особистій сторінці в інстаграмі знаменитість поділилася світлиною, де показала свої принади.

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Даша без сумнівів є однією із найсексапільніших дівчат сучасного українського модельного бізнесу. В одній із фотозйомок вона перевтілилася в головну героїну футуристичного роману Ніколаса Димитрова "Дилер Реальності".

Астaф'єва постала перед камерою, оголошивши свої груди та накинувши піджак на одне плече. На світлині інтимні зони грудей прикрили за допомогою фотошопу. Ефектна зачіска та насичений макіяж завершили її надзвичайно звабливий образ.

Також знаменитість позувала, лежачи на краю дивану. Вона одягнула спокусливі трусики, а от груди також оголила. Такі кадри спричинили неабиякий ажіотаж сереж прихильників зірки, адже є одними із найвідвертіших у профілі Астaф'євої.