Украинская певица, модель мужского глянца Playboy Даша Астафьева в очередной раз взбудоражила воображение поклонников сексуальными кадрами. Звезда предстала перед камерой полностью обнажив пышную грудь.

Даша Астафьева знает, как завести аудиторию своих поклонников. Она не стесняется позировать в сексуальных фотосессиях и полностью обнажаться перед камерой. Так, на личной странице в Инстаграме знаменитость поделилась фотографией, где показала свои прелести.

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Даша без сомнений является одной из самых сексапильных девушек современного украинского модельного бизнеса. В одной из фотосъемок она перевоплотилась в главную героину футуристического романа Николаса Димитрова "Дилер реальности".

Астафьева встала перед камерой, обнажив свою грудь и накинув пиджак на одно плечо. На фотографии интимные зоны груди прикрыли с помощью фотошопа. Эффектная прическа и насыщенный макияж завершили ее чрезвычайно обольстительный образ.

Также знаменитость позировала, лежа на краю дивана. Она надела соблазнительные трусики, а вот грудь также обнажила. Такие кадры вызвали большой ажиотаж среди поклонников звезды, ведь являются одними из самых откровенных в профиле Астафьевой.