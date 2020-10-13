Популярна українська акторка Ольга Сумська не соромиться ділитися пікантними кадрами з шанувальниками. Цього разу зірка постала в чорному піджаку та засвітила пишні груди.

Українська акторка та телеведуча Ольга Сумська завжди наголошувала, що жінка – красива в будь-якому віці. Артистка неодноразово підтверджує ці слова на своїй сторінці в інстаграмі, де іноді публікує гарячі кадри.

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Ольга Сумська поділилась відвертою світлиною, яку зробила в салоні автомобіля. Телеведуча постала в чорному піджаку з пікантним декольте. Крізь нього було видно бюстгальтер артистки та її пишні груди.

Акторка доповнила провокативний образ масивним червоним намистом. Також вона зробила ефектний макіяж. Ольга нафарбувала повіки золотистими та коричневими тінями, а губи підкреслила рожевою глянцевою помадою.

Також Сумська вклала волосся пишними локонами, що завершувало пікантний аутфіт акторки. Фанати Ольги не змогли втримати захоплення від гарячих світлин.



Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska