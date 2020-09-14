Акторка Ольга Сумська приголомшила прихильників: 54-річна знаменитість взяла участь у відвертій фотосесії. На еротичних кадрах актриса позувала повністю голою.

Провокативними знімками Ольга Сумська поділилась на інстаграм-сторінці. У дописі актриса зізналась, що оголені фото – це частина фотопроєкту "Антиейджизм". Саме тому перед камерою 54-річна красуня вирішила показати, що вік для жінки не впливає на її сексуальність.

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Ольга Сумська позувала абсолютно голою, прикриваючи тіло фатином.

Мені здається, сексуальність жінки з віком розквітає новими фарбами, вона стає більш глибокою і наповненою. Проєкт від Тріші "Антиейджизм" стверджує той факт, що жінки прекрасні у будь-який період свого життя! – прокоментувала зйомку Ольга Сумська.



Ольга Сумська оголилась / Фото Instagram / @olgasumska

Відомо, що автором відвертої фотосесії була фотограф Анна Грищенко, яка використовує псевдонім Тріша (Trisha). Вона також вирішила прокоментувати сексуальну зйомку Ольги Сумської, зазначивши, що завжди мріяла попрацювати з акторкою, яка вражає своєю молодістю та стрункістю.

"Я давно мріяла попрацювати з легендою. А знаєте, мріям властиво збуватися. Я не просто попрацювала, а Ольга підтримала проєкт "Антиейджизм. Вік не має значення". Для мене це велика честь!" – наголосила вона.



Актриса Ольга Сумська знялась в еротичній фотосесії / Фото Instagram / @olgasumska



Ольга Сумська стала зіркою проєкту "Антиейджизм" / Фото Instagram / @olgasumska