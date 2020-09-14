Ольга Сумская обнажилась в эротической съемке: фото 18+
Актриса Ольга Сумская ошеломила поклонников: 54-летняя знаменитость приняла участие в откровенной фотосессии. На эротических кадрах актриса позировала полностью голой.
Провокационными снимками Ольга Сумская поделилась на инстаграм-странице. В заметке актриса призналась, что обнаженные фото – это часть фотопроекта "Антиэйджизм". Именно поэтому перед камерой 54-летняя красавица решила показать, что возраст для женщины не влияет на ее сексуальность.
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Ольга Сумская позировала совершенно голой, прикрывая тело фатином.
Мне кажется, сексуальность женщины с возрастом расцветает новыми красками, она становится более глубокой и наполненной. Проект от Триши "Антиэйджизм" утверждает тот факт, что женщины прекрасны в любой период своей жизни!
– прокомментировала съемку Ольга Сумская.
Ольга Сумская обнажилась / Фото Instagram / @olgasumska
Известно, что автором откровенной фотосессии была фотограф Анна Грищенко, которая использует псевдоним Триша (Trisha). Она также решила прокомментировать сексуальную съемку Ольги Сумской, отметив, что всегда мечтала поработать с актрисой, которая поражает своей молодостью и стройностью.
"Я давно мечтала поработать с легендой. А знаете, мечтам свойственно сбываться. Я не просто поработала, а Ольга поддержала проект "Антиэйджизм. Возраст не имеет значения". Для меня это большая честь!" – подчеркнула она.
Актриса Ольга Сумская снялась в эротической фотосессии / Фото Instagram / @olgasumska
Ольга Сумская стала звездой проекта "Антиэйджизм" / Фото Instagram / @olgasumska