Актриса Ольга Сумская ошеломила поклонников: 54-летняя знаменитость приняла участие в откровенной фотосессии. На эротических кадрах актриса позировала полностью голой.

Провокационными снимками Ольга Сумская поделилась на инстаграм-странице. В заметке актриса призналась, что обнаженные фото – это часть фотопроекта "Антиэйджизм". Именно поэтому перед камерой 54-летняя красавица решила показать, что возраст для женщины не влияет на ее сексуальность.

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Ольга Сумская позировала совершенно голой, прикрывая тело фатином.

Мне кажется, сексуальность женщины с возрастом расцветает новыми красками, она становится более глубокой и наполненной. Проект от Триши "Антиэйджизм" утверждает тот факт, что женщины прекрасны в любой период своей жизни!

– прокомментировала съемку Ольга Сумская.



Ольга Сумская обнажилась / Фото Instagram / @olgasumska

Известно, что автором откровенной фотосессии была фотограф Анна Грищенко, которая использует псевдоним Триша (Trisha). Она также решила прокомментировать сексуальную съемку Ольги Сумской, отметив, что всегда мечтала поработать с актрисой, которая поражает своей молодостью и стройностью.

"Я давно мечтала поработать с легендой. А знаете, мечтам свойственно сбываться. Я не просто поработала, а Ольга поддержала проект "Антиэйджизм. Возраст не имеет значения". Для меня это большая честь!" – подчеркнула она.



Актриса Ольга Сумская снялась в эротической фотосессии / Фото Instagram / @olgasumska



Ольга Сумская стала звездой проекта "Антиэйджизм" / Фото Instagram / @olgasumska