Популярная украинская актриса Ольга Сумская не стесняется делиться пикантными кадрами с поклонниками. На этот раз звезда предстала в черном пиджаке и засветила пышную грудь.

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская всегда подчеркивала, что женщина – красива в любом возрасте. Артистка неоднократно подтверждает эти слова на своей странице в инстаграме, где иногда публикует горячие кадры.

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Ольга Сумская поделилась откровенной фотографией, которую сделала в салоне автомобиля. Телеведущая предстала в черном пиджаке с пикантным декольте. Сквозь него был виден бюстгальтер артистки и ее пышная грудь.

Актриса дополнила провокационный образ массивным красным ожерельем. Также она сделала эффектный макияж. Ольга накрасила веки золотистыми и коричневыми тенями, а губы подчеркнула розовой глянцевой помадой.

Также Сумская уложила волосы пышными локонами, что завершало пикантный аутфит актрисы. Фанаты Ольги не смогли удержать восторг от горячих фотографий.



Ольга Сумская / Instagram / @olgasumska