Успішна телеведуча Катя Осадча після тривалої самоізоляції та вихідних, що проводила на Київщині, разом із чоловіком та синами наважилася відправитися у закордонну подорож. Зірка провела літню відпустку у сонячній Туреччині, де похизувалася бездоганною фігурою у відвертих купальниках.

На особистій сторінці в інстаграмі ведуча часто ділиться яскравими моментами з відпочинку. Сім'я надала перевагу активному проведенню часу. Зокрема, зіркова матуся встигла опанувати новий вид спорту – падлбордінг. Катя з нетерпінням чекала мандрівки до моря, тому не втрачала жодної хвилини і прагнула насолодитися ним сповна.

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Осадча опублікувала яскраве та емоційне фото, де показала щиру радість. Вона позувала у чистенькій водичці на тлі красивих гір і отримувала задоволення від кожної хвилини. Безлюдний пляж, мальовничі будиночки та неймовірно красива природа – що ще потрібно для незабутнього відпочинку?

Та окрім чудової локації, зірка продемонструвала черговий звабливий купальник. Вона одягнула чорне бікіні, що складалося із трусиків-шортиків та еротичного бюстгальтера, який гарно підкреслив бюст телеведучої. Волосся Катя зібрала у зачіску ззаду, а на обличчя одягнула сонцезахисні окуляри.



Катя Осадча відпочиває в Туреччині / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча звикла вражати публіку бездоганним виглядом у вишуканих та елегантних вечірніх сукнях. А от, перебуваючи у відпустці на березі Середземного моря, вона активно ділилася фотографіями, де поставала у різноманітних красивих бікіні. Знаменитість не соромилася хизуватися струнким тілом та вкотре демонструвала натуральну красу.