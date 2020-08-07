Успешная телеведущая Катя Осадчая после длительной самоизоляции и выходных, которые проводила на Киевщине, вместе с мужем и сыновьями решилась отправиться в заграничное путешествие. Звезда провела летний отпуск в солнечной Турции, где похвасталась безупречной фигурой в откровенных купальниках.

На личной странице в инстаграме ведущая часто делится яркими моментами с отдыха. Семья предпочла активное времяпрепровождение. В частности, звездная мама успела освоить новый вид спорта – падлбординг. Катя с нетерпением ждала поездки к морю, поэтому не теряла ни минуты и стремилась насладиться им сполна.

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Осадчая опубликовала яркое и эмоциональное фото, где показала искреннюю радость. Она позировала в чистенькой водичке на фоне красивых гор и получала удовольствие от каждой минуты. Безлюдный пляж, живописные домики и невероятно красивая природа – что еще нужно для незабываемого отдыха?

Но кроме замечательной локации, звезда продемонстрировала очередной соблазнительный купальник. Она надела черное бикини, которое состояло из трусиков-шортиков и эротического бюстгальтера, что красиво подчеркнул грудь телеведущей. Волосы Катя собрала в прическу сзади, а на лицо надела солнцезащитные очки.



Катя Осадчая отдыхает в Турции / Instagram / @kosadcha

Катя Осадчая привыкла поражать публику безупречным видом в изысканных и элегантных вечерних платьях. А вот находясь в отпуске на берегу Средиземного моря, она активно делилась фотографиями, где предстала в разнообразных красивых бикини. Знаменитость не стеснялась хвастаться стройным телом и в очередной раз демонстрировала натуральную красоту.