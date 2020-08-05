Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая вместе с мужем и сыновьями уже несколько дней отдыхает в солнечной Турции. Звезда делится яркими фотографиями с отдыха с поклонниками. На днях она показала, как овладевает новым видом спорта – падлбордингом.

Катя Осадчая, отправившись в летний отпуск, решила насладиться им сполна. Она не только принимает солнечные ванны на пляже и плавает в Средиземном море, но и активно отдыхает на воде. В частности, звезда решила овладеть падлбордингом и уже успела поделиться первыми достижениями на личной странице в инстаграме.

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Екатерина взбудоражила воображение фанатов пикантными снимками. Она похвасталась стройной фигурой в откровенном образе и в очередной раз показала, что не боится экспериментов и наслаждается, открывая в себе новые таланты.

В своем профиле телеведущая опубликовала несколько ярких фото, где показала, как стоит на доске с веслом в руках. Однако внимание сторонников больше привлек look знаменитости. Осадчая предстала перед камерой в коротком черном топе с длинными рукавами. Также знаменитость была одета в соблазнительные черные трусики от бикини. Такой наряд хорошо подчеркнул длинные стройные ноги Кати и ее соблазнительные ягодицы.

Волосы Екатерина собрала в прическу сзади, на лицо не наносила косметику и похвасталась натуральной красотой. Завершила образ большими солнцезащитными очками с темными линзами.

"На встречу приключениям", – коротко написала в публикации ведущая.

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