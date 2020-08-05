Популярна українська телеведуча Катерина Осадча разом із чоловіком та синами вже декілька днів відпочиває у сонячній Туреччині. Зірка ділиться яскравими світлинами з відпочинку з шанувальниками. Днями вона показала, як опановує новий вид спорту – падлбордінг.

Катя Осадча, відправившись у літню відпустку, вирішила насолодитися нею сповна. Вона не лише приймає сонячні ванни на пляжі та плаває у Середземному морі, а й активно відпочиває на воді. Зокрема, зірка вирішила опанувати падлбордінг і вже встигла поділитися першими досягненнями на особистій сторінці в інстаграмі.

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Катерина розбурхала уяву фанатів пікантними знімками. Вона похизувалася стрункою фігурою у відвертому образі та вкотре показала, що не боїться експериментів та насолоджується, відкриваючи у собі нові таланти.

У своєму профілі телеведуча опублікувала декілька яскравих фото, де показала, як стоїть на дошці з веслом у руках. Проте увагу прихильників найбільше привернув look знаменитості. Осадча постала перед камерою у короткому чорному топі з довгими рукавами. Також знаменитість була одягнена у звабливі чорні трусики від бікіні. Таке вбрання гарно підкреслило довгі стрункі ноги Каті та її спокусливі сідниці.

Волосся Катерина зібрала у зачіску ззаду, на обличчя не наносила косметику і похизувалася натуральною красою. Завершила образ великими сонцезахисними окулярами з темними лінзами.

"На зустріч пригодам", – коротко написала в публікації ведуча.

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