Успішна співачка і телеведуча Оля Цибульська вкотре розбурхала уяву шанувальників еротичними кадрами. Знаменитість постала перед камерою, лежачи у ванній, в спокусливому чорному бікіні.

Артистка поділилася звабливими знімками на особистій сторінці в інстаграмі. Вона не осоромиться поставати перед камерою у відвертому вбранні і незмінно демонструє апетитні форми.

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Цього разу зірка еротично позувала в ванній. Розкішна локація, про яку мріє ледь не кожна дівчина. Привертає увагу також киця, яку бачимо спереду, а також ароматичні свічки. Проте відвести погляд не можна від самої Цибульської.

Зірка одягнула чорне звабливе бікіні, яке підкреслило її пишний бюст. Зірка наповнила ванну та додала піни, що зробило світлину більш ефектною. Звісно, що не забула про численні прикраси: чокер, браслет, сережки та красиву шпилька збоку. Коротке волосся Оля вклала в локони і забрала на один бік. На обличчі вона зробила виразний макіяж з чорними стрілками на повіках. Завершила спокусливий образ білим манікюром. Її проникливий погляд манить та не залишає байдужим нікого.



Оля Цибульська в ванній у чорному бікіні / Instagram / @cybulskaya