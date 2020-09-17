Успешная певица и телеведущая Оля Цибульская в очередной раз взбудоражила воображение поклонников эротическими кадрами. Знаменитость предстала перед камерой, лежа в ванной, в соблазнительном черном бикини.

Артистка поделилась обольстительными снимками на личной странице в Инстаграме. Она не стыдится представать перед камерой в откровенном наряде и неизменно демонстрирует аппетитные формы.

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В этот раз звезда эротично позировала в ванной. Роскошная локация, о которой мечтает чуть ли не каждая девушка. Привлекает внимание также кошка, которую видим спереди, а также ароматические свечи. Однако отвести взгляд нельзя от самой Цибульской.

Звезда надела черное соблазнительное бикини, которое подчеркнуло ее пышный бюст. Звезда наполнила ванну и добавила пены, что сделало фотографию более эффектной. Конечно, не забыла о многочисленных украшениях: чокере, браслете, серьгах и красивой шпильке сбоку. Короткие волосы Оля уложила в локоны и забрала на один бок. На лице она сделала выразительный макияж с черными стрелками на веках. Завершила соблазнительный образ белым маникюром. Ее проницательный взгляд манит и не оставляет равнодушным никого.

Оля Цибульская в ванной в черном бикини / Instagram / @cybulskaya