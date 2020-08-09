25-річна американська акторка Нікола Пельтц невдовзі стане дружиною сина зіркових батьків Брукліна Бекхема. Наречена фотографа знялась у чорному бікіні й похизувалась тілом у мережі.

Майже місяць тому світ дізнався про заручини старшого сина подружжя Бекхемів 21-річного Брукліна. Його обраницею стала донька мільярдера Нікола Пельтц. Пара з'являлась разом ще з осені 2019 року, тому до дівчини прикута увага преси та публіки вже давно. В інстаграмі акторка поширила фото в купальнику, яке швидко наробило шуму в мережі.

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На пляжних фото наречена Брукліна Бекхема позує у чорному бікіні на зав'язках. Купальник для літнього сезону вона обрала лаконічний, а єдиною прикрасою стала мушля на бюстгальтері. Красуня засмагала без косметики, а обличчя приховала за масивними сонцезахисними окулярами 90-х. Образ вона довершила численними коштовними браслетами.

Млосна Нікола Пельтц на фото засвітила лише бюст, проте виглядала вона надзвичайно сексуально й природно. У кадр потрапило й татуювання зірки на ребрах, яке додавало еротики.