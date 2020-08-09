25-летняя американская актриса Никола Пельтц вскоре станет женой сына звездных родителей Бруклина Бекхэма. Невеста фотографа снялась в черном бикини и похвасталась телом в сети.

Почти месяц назад мир узнал о помолвке старшего сына четы Бекхэмов 21-летнего Бруклина. Его избранницей стала дочь миллиардера Никола Пельтц. Пара была вместе еще с осени 2019 года, поэтому к девушке приковано внимание прессы и публики уже давно. В инстаграме актриса распространила фото в купальнике, которое быстро наделало шума в сети.

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На пляжных фото невеста Бруклина Бекхэма позирует в черном бикини на завязках. Купальник для летнего сезона она выбрала лаконичный, а единственным украшением стала ракушка на бюстгальтере. Красавица загорала без косметики, а лицо скрыла за массивными солнцезащитными очками 90-х. Образ она завершила многочисленными драгоценными браслетами.

Томная Никола Пельтц на фото засветила только бюст, однако выглядела она очень сексуально и естественно. В кадр попала и татуировка звезды на ребрах, которая придавала эротики.