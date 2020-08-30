Зірка американського реаліті-шоу Хлої Кардашян часто ділиться з фанами пікантними фото, які заводять мережу. Цього разу світська левиця теж потішила шанувальників новим спекотним фото.

На своїй сторінці в інстаграмі Хлої опублікувала світлину, де хизується спокусливим мокрим тілом і чудовою фігурою.

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Перед об'єктивом фотографа дівчина позувала на тлі сірої стіни. Хлої продемонструвала засмагле мокре тіло в чорному купальнику. Невелике бікіні тільки підкреслило її пишні принади. Також вона сексуально натягнула трусики, чим додала пікантності фото.

Зірка еротично вклала волосся, залишивши його вологим та хвилястим. Воно спадало їй на плечі та затулило половину обличчя, розбурхуючи уяву фанів. Образ Хлої доповнила нюдовим макіяжем та аксесуарами. Зокрема, на руці звисали масивні браслети, а на талії – ланцюжок, який підкреслив її фігуру.

Під фото дівчина повідомила про випуск купальників свого бренду, в одному з яких вона позує.



Хлої Кардашян в чорному купальнику / Instagram / @khloekardashian