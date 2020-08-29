23-річна американська модель знає, як не залишитись без уваги преси та папараці. У Нью-Йорку Белла Хадід продемонструвала сміливий образ, обравши для виходу у світ повністю прозоре боді. Перед камерами зірка ледь прикрила груди.

Одна з найзнаменитіших моделей сучасності давно не з'являлась на публіці, проте в об'єктив папараці після тривалого карантину потрапила у надзвичайно відвертому образі. Белла Хадід стала ведучою музичної премії MTV WMA, але церемонії нагородження передує гучна вечірка, яку зірка пропустити не могла. 24 канал покаже, яке вбрання вона обрала для світського заходу.

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Фотографи підловили Беллу Хадід поблизу її розкішних апартаментів на Мангеттені. Вона постала у чорних штанах прямого крою та прозорому боді на тонких бретелях з оголеними плечима та рукавами. Під образ модель не стала одягати бюстгальтер, а її трусики виглядали з-під штанів. Оголені груди ледь прикрила чорна смужка, проте її принади виглядали надзвичайно сексуально та еротично.

Образ Белла Хадід завершила чорними босоніжками з квадратним носком і золотими ланцюжками, сережками-кільцями та зачіскою в стилі 90-х. Макіяж зірки був не менш провокативним з чорними стрілками.

До слова, вона дотримується карантинних заходів і до Нью-Йорка прихопила захисну маску, щоправда, одягати її не стала, а просто прикрила нею обличчя, аби залишити макіяж бездоганним.



Белла Хадід у прозорому боді / Фото Getty Image