23-летняя американская модель знает, как не остаться без внимания прессы и папарацци. В Нью-Йорке Белла Хадид продемонстрировала смелый образ, выбрав для выхода в свет полностью прозрачное боди. Перед камерами звезда едва прикрыла грудь.

Одна из самых знаменитых моделей современности давно не появлялась на публике, однако в объектив папарацци после длительного карантина попала в чрезвычайно откровенном образе. Белла Хадид стала ведущей музыкальной премии MTV WMA, но церемонии награждения предшествует громкая вечеринка, которую звезда пропустить не могла. 24 канал покажет, какой наряд она выбрала для светского мероприятия.

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Фотографы подловили Беллу Хадид вблизи ее роскошных апартаментов на Манхэттене. Она появилась в черных брюках прямого покроя и прозрачном боди на тонких бретелях с обнаженными плечами и рукавами. Под образ модель не стала надевать бюстгальтер, а ее трусики выглядывали из-под брюк. Обнаженную грудь едва прикрыла черная полоска, однако ее прелести выглядели очень сексуально и эротично.

Образ Белла Хадид завершила черными босоножками с квадратным носком и золотыми цепочками, серьгами-кольцами и прической в ​​стиле 90-х. Макияж звезды был не менее провокационным с черными стрелками.

К слову, она придерживается карантинных мероприятий и в Нью-Йорк прихватила защитную маску, правда, надевать ее не стала, а просто прикрыла ею лицо, чтобы оставить макияж безупречным.

Белла Хадид в прозрачном боди / Фото Getty Image