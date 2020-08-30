Звезда американского реалити-шоу Хлои Кардашьян часто делится с фанами пикантными фото, которые заводят сеть. На этот раз светская львица тоже порадовала поклонников новым жарким фото.

На своей странице в инстаграме Хлои опубликовала фотографию, где щеголяет соблазнительным мокрым телом и замечательной фигурой.

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Перед объективом фотографа девушка позировала на фоне серой стены. Хлои продемонстрировала загорелое мокрое тело в черном купальнике. Небольшое бикини только подчеркнуло ее пышные прелести. Также она сексуально натянула трусики, чем добавила пикантности фото.

Звезда эротично уложила волосы, оставив их влажными и волнистыми. Они падали ей на плечи и заслонили половину лица, будоража воображение фанатов. Образ Хлои дополнила нюдовым макияжем и аксессуарами. В частности, на руке свисали массивные браслеты, а на талии – цепочка, подчеркнувшая ее фигуру.

Под фото девушка сообщила о выпуске купальников своего бренда, в одном из которых она позирует.

Хлои Кардашьян в черном купальнике / Instagram / @khloekardashian