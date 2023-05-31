День Святої Трійці: чому його називають Зеленими святами
Вже 4 червня українці відзначатимуть свято Трійці. В Україні воно має різні назви – День Зіслання Святого Духа, День Святої Трійці, П'ятдесятниця, а також Зелені свята. Чому саме так – пояснюємо далі.
4 червня християни відзначатимуть одне з найбільших свят – День Святої Трійці. Щороку ця дата відрізняється, оскільки свято відзначають на 50-ий день після Великодня. Далі 24 Канал розповість, чому Трійцю ще називають Зеленими святами.
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Чому Трійцю називають Зеленими святами
День Святої Трійці – одне з дванадцяти головних церковних свят. Воно прославляє Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, звідки й походить назва свята. Цей день також називають Зеленими святами, оскільки це початок літа, що символізує буяння життя у всьому його прояві.
З давніх-давен у цей день молоді влаштовувала масові гуляння на природі. Старослов'янські обряди поклоніння деревам збереглися дотепер. Вони проявляються в прикрашанні домівок зеленню. Запашна зелень і квіти символізують відродження всього живого на землі.
Народні прикмети на Зелені свята
- Якщо на Трійцю буде похмура погода й дощитиме – цього року варто очікувати багатий врожай.
- Якщо після дощу вийде сонце – тепла погода буде весь наступний тиждень. Також сонце на Трійцю після дощу віщує рясний врожай ягід.
- Якщо на Зелені свята на небі видно зірки – наступного дня буде вітряно.
- Спекотні Зелені свята – літо пройде з засухами.
- Кує зозуля – треба садити льон.