Трійцю або Зелені свята відзначають на 50-й день після Великодня. Свято також нагадує про об'єднання християнської спільноти та поширення Христового вчення по всьому світу. А коли відзначатимемо Трійцю у 2023 році – підкаже 24 Канал.

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Коли Зелені свята у 2023 році

Дата Трійці або П'ятдесятниці залежить від того, коли відзначають Великдень. Тож вона кожного року змінюється. Великдень у 2023 році католики відзначали 9 квітня, а православні – 16 квітня. День зіслання Святого Духа відзначають через 50 днів. Це означає, що Зелені свята у 2023 році католики відзначатимуть 28 травня, а православні – 4 червня.



Трійця / Фото Еспресо Захід

Зазначимо, що з першого вересня Православна церква України переходить на новий новоюліанський календар. Але на святкуванні Великодня це жодним чином не позначиться, бо його дату вираховують в інший спосіб. Тож у наступному році Воскресіння Христове святкуватимуть 31 березня – католики та 5 травня – православні. А Трійцю у 2024 році католики відзначатимуть 19 травня, а православні – 23 червня.

Історія Зелених свят

У Євангеліє йдеться, що після свого воскресіння Ісус Христос пробув зі своїми учнями 40 днів. Він розказував їм про Боже Царство. Згодом, а саме – на 40-й день Христос вирушив на небеса й пообіцяв, що зішле на землю Святого Духа.

На 50-й день після Воскресіння, апостоли зібралися на молитву. Цього ж дня Святий Дух з'явився до них у вигляді вогню та голуба та наповнив їх духовною силою. Це було даром Божого благословення, щоб учні поширювали віру в Ісуса Христа по всьому світу.

Після того, як Святий Дух зійшов на учнів, вони отримали здатність говорити різними мовами, і це дало їм змогу проповідувати Євангеліє по всьому світу.