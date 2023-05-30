Троицу или Зеленые праздники отмечают на 50-й день после Пасхи. Праздник также напоминает об объединении христианского сообщества и распространении учения Христа по всему миру. А когда отметим Троицу в 2023 году – подскажет 24 Канал.

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Когда Зеленые праздники в 2023 году

Дата Троицы или Пятидесятницы зависит от того, когда отмечают Пасху. Так что она каждый год меняется. Пасху в 2023 году католики отмечали 9 апреля, а православные – 16 апреля. День Святого Духа отмечают через 50 дней. Это означает, что Зеленые праздники в 2023 году католики будут отмечать 28 мая, а православные – 4 июня.



Троица / Фото Эспрессо Запад

Отметим, что с 1 сентября Православная церковь Украины переходит на новый новоюлианский календарь. Но на праздновании Пасхи это никоим образом не скажется, потому что его дату вычисляют другим способом. В следующем году Воскресение Христово будут праздновать 31 марта – католики и 5 мая – православные. А Троице в 2024 году католики будут отмечать 19 мая, а православные – 23 июня.

История Зеленых праздников

В Евангелии говорится, что после воскресения Иисус Христос пробыл со своими учениками 40 дней. Он рассказывал им о Царстве Божьем. Впоследствии, а именно – на 40-й день Христос отправился на небеса и пообещал, что сошлет на землю Святого Духа.

На 50-й день после Воскресения апостолы собрались на молитву. В этот же день Святой Дух явился к ним в виде огня и голубя и наполнил их духовной силой. Это было даром Божьего благословения, чтобы ученики распространяли веру в Иисуса Христа по всему миру.

После того как Святой Дух сошел на учеников, они получили способность говорить на разных языках, и это позволило им проповедовать Евангелие по всему миру.