4 червня християни відзначатимуть одне з найбільших свят – День Святої Трійці. Щороку ця дата відрізняється, оскільки свято відзначають на 50-ий день після Великодня. Далі 24 Канал розповість, чому Трійцю ще називають Зеленими святами.

До теми Коли відзначатимемо Трійцю у 2023 році: дата й історія цього свята

Чому Трійцю називають Зеленими святами

День Святої Трійці – одне з дванадцяти головних церковних свят. Воно прославляє Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, звідки й походить назва свята. Цей день також називають Зеленими святами, оскільки це початок літа, що символізує буяння життя у всьому його прояві.

З давніх-давен у цей день молоді влаштовувала масові гуляння на природі. Старослов'янські обряди поклоніння деревам збереглися дотепер. Вони проявляються в прикрашанні домівок зеленню. Запашна зелень і квіти символізують відродження всього живого на землі.

Народні прикмети на Зелені свята