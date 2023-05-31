4 июня христиане будут отмечать один из самых больших праздников – День Святой Троицы. Каждый год эта дата отличается, поскольку праздник отмечают на 50-й день после Пасхи. Далее 24 Канал расскажет, почему Троицу еще называют Зелеными праздниками.
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Почему Троицу называют Зелеными праздниками
День Святой Троицы – один из двенадцати главных церковных праздников. Он прославляет Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, откуда и происходит название праздника. Этот день также называют Зелеными праздниками, поскольку это начало лета, символизирующее буйство жизни во всем его проявлении.
С давних времен в этот день молодые люди устраивали массовые гуляния на природе. Старославянские обряды поклонения деревьям сохранились до сих пор. Они проявляются в украшении домов зеленью. Душная зелень и цветы символизируют возрождение всего живого на земле.
Народные приметы на Зеленые праздники
- Если на Троицу будет пасмурная погода и дождь – в этом году стоит ожидать богатый урожай.
- Если после дождя выйдет солнце – теплая погода будет всю следующую неделю. Также солнце на Троицу после дождя предвещает обильный урожай ягод.
- Если на Зеленые праздники на небе видны звезды – на следующий день будет ветрено.
- Жаркие Зеленые праздники – лето пройдет с засухами.
- Кует кукушка – надо сажать лен.