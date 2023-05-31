4 июня христиане будут отмечать один из самых больших праздников – День Святой Троицы. Каждый год эта дата отличается, поскольку праздник отмечают на 50-й день после Пасхи. Далее 24 Канал расскажет, почему Троицу еще называют Зелеными праздниками.

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Почему Троицу называют Зелеными праздниками

День Святой Троицы – один из двенадцати главных церковных праздников. Он прославляет Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, откуда и происходит название праздника. Этот день также называют Зелеными праздниками, поскольку это начало лета, символизирующее буйство жизни во всем его проявлении.

С давних времен в этот день молодые люди устраивали массовые гуляния на природе. Старославянские обряды поклонения деревьям сохранились до сих пор. Они проявляются в украшении домов зеленью. Душная зелень и цветы символизируют возрождение всего живого на земле.

Народные приметы на Зеленые праздники