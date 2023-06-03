Орхідея почала сохнути: 6 поширених причин, чому так відбувається

3 червня 2023, 10:01
Читать новость на русском

Орхідеї вже давно стали повноцінними кімнатними квітами. Вони мають дуже красивий вигляд. Але може сохнути та псуватись.

Хоча догляд за орхідеями може бути непростий, але є загальні рекомендації, які допоможуть вам впоратись з ними. Так само й у ситуації з посохлим листям, 24 Канал підкаже, що робити.

Дивіться також Кактуси неодмінно зацвітуть, якщо це врахувати: 4 важливі правила у догляді за рослинами

Чому сохне орхідея

Потрібно враховувати всі можливі фактори, які спричиняють це явище. Ось деякі з найпоширеніших причин.

  • Нестача води. Орхідеям потрібна волога. Якщо ви не поливаєте свою орхідею достатньо часто, це може призвести до сухості землі.


Полив орхідеї / Фото Лайфхакер

  • Неправильне освітлення може стати причиною того, що орхідеї сохнуть. Якщо рослина отримує недостатньо світла або, навпаки, багато прямого сонячного проміння, листя може сохнути.
  • Вологість – важливий фактор розвитку для орхідей. Вони виглядають красиво в природних середовищах, тобто, у вологих кліматичних умовах. У сухому приміщенні орхідея може швидко висихати.
  • Пересадка або стрес – часта причина сухості квітки. Коли орхідею пересаджують в новий горщик, це неочікувані умови для рослини, відповідно може почати сохнути.


Пересадка орхідеї / Фото Ютуб

  • Деякі хвороби або наявність шкідників можуть пошкодити орхідею та спричинити висихання листя.
  • Важко забезпечити здоров'я орхідей без хорошого підживлення. Використовуйте добрива, які містять цинк, залізло, натрій та кальцій.
Автор: Вікторія Козар