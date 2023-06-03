Орхідея почала сохнути: 6 поширених причин, чому так відбувається

Орхідеї вже давно стали повноцінними кімнатними квітами. Вони мають дуже красивий вигляд. Але може сохнути та псуватись.

Хоча догляд за орхідеями може бути непростий, але є загальні рекомендації, які допоможуть вам впоратись з ними. Так само й у ситуації з посохлим листям, 24 Канал підкаже, що робити.

Дивіться також Кактуси неодмінно зацвітуть, якщо це врахувати: 4 важливі правила у догляді за рослинами

Чому сохне орхідея

Потрібно враховувати всі можливі фактори, які спричиняють це явище. Ось деякі з найпоширеніших причин.

Нестача води. Орхідеям потрібна волога. Якщо ви не поливаєте свою орхідею достатньо часто, це може призвести до сухості землі.



Полив орхідеї / Фото Лайфхакер

Неправильне освітлення може стати причиною того, що орхідеї сохнуть. Якщо рослина отримує недостатньо світла або, навпаки, багато прямого сонячного проміння, листя може сохнути.

може стати причиною того, що орхідеї сохнуть. Якщо рослина отримує недостатньо світла або, навпаки, багато прямого сонячного проміння, листя може сохнути. Вологість – важливий фактор розвитку для орхідей. Вони виглядають красиво в природних середовищах, тобто, у вологих кліматичних умовах. У сухому приміщенні орхідея може швидко висихати.

– важливий фактор розвитку для орхідей. Вони виглядають красиво в природних середовищах, тобто, у вологих кліматичних умовах. У сухому приміщенні орхідея може швидко висихати. Пересадка або стрес – часта причина сухості квітки. Коли орхідею пересаджують в новий горщик, це неочікувані умови для рослини, відповідно може почати сохнути.



Пересадка орхідеї / Фото Ютуб