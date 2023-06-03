Хотя уход за орхидеями может быть непростой, но есть общие рекомендации, которые помогут вам справиться с ними. Так же и в ситуации с засохшими листьями, 24 Канал подскажет, что делать.
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Почему сохнет орхидея
Нужно учитывать все возможные факторы, вызывающие это явление. Вот некоторые из самых распространенных причин.
- Нехватка воды. Орхидеям нужна влага. Если вы не поливаете орхидею достаточно часто, это может привести к сухости земли.
Полив орхидеи / Фото Лайфхакер
- Неправильное освещение может стать причиной того, что орхидеи сохнут. Если растение получает недостаточно света или, наоборот, много прямых солнечных лучей, листья могут сохнуть.
- Влажность – важный фактор развития для орхидей. Они выглядят красиво в природных средах, то есть во влажных климатических условиях. В сухом помещении орхидея может быстро высыхать.
- Пересадка или стресс – частая причина сухости цветка. Когда орхидею пересаживают в новый горшок, это неожиданные условия для растения, соответственно, может начать сохнуть.
Пересадка орхидеи / Фото Ютуб.
- Некоторые болезни или наличие вредителей может повредить орхидею и вызвать высыхание листьев.
- Трудно обеспечить здоровье орхидей без хорошей подкормки. Используйте удобрения, содержащие цинк, железо, натрий и кальций.