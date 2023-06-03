Хоча догляд за орхідеями може бути непростий, але є загальні рекомендації, які допоможуть вам впоратись з ними. Так само й у ситуації з посохлим листям, 24 Канал підкаже, що робити.
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Чому сохне орхідея
Потрібно враховувати всі можливі фактори, які спричиняють це явище. Ось деякі з найпоширеніших причин.
- Нестача води. Орхідеям потрібна волога. Якщо ви не поливаєте свою орхідею достатньо часто, це може призвести до сухості землі.
Полив орхідеї / Фото Лайфхакер
- Неправильне освітлення може стати причиною того, що орхідеї сохнуть. Якщо рослина отримує недостатньо світла або, навпаки, багато прямого сонячного проміння, листя може сохнути.
- Вологість – важливий фактор розвитку для орхідей. Вони виглядають красиво в природних середовищах, тобто, у вологих кліматичних умовах. У сухому приміщенні орхідея може швидко висихати.
- Пересадка або стрес – часта причина сухості квітки. Коли орхідею пересаджують в новий горщик, це неочікувані умови для рослини, відповідно може почати сохнути.
Пересадка орхідеї / Фото Ютуб
- Деякі хвороби або наявність шкідників можуть пошкодити орхідею та спричинити висихання листя.
- Важко забезпечити здоров'я орхідей без хорошого підживлення. Використовуйте добрива, які містять цинк, залізло, натрій та кальцій.