Кактуси – непримхливі рослини, які є досить популярними в Україні. Втім, недосвідчені садівники допускають прості помилки, яких можна уникнути. Наприклад, це стосується поливу. 24 Канал розповість, чому сохне кактус та як цього не допустити.
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Чому кактус сохне: поширені причини
Ці рослини люблять яскраве світло, але іноді страждають від прямого сонячного проміння. Якщо ваш кактус перебуває безпосередньо під сонцем, листя буде висихати та ймовірно, обпікатись.
Розмір горщика має значення для кактуса. Звертаємо увагу на довжину коренів, швидкість росту та сорт. Варто обрати горщик на 2 сантиметри більший у діаметрі, ніж діаметр кактуса. Також там повинні бути отвори.
Кактуси потребують правильного режиму поливу. Якщо ви даєте мало води, земля в горщику може пересохнути. Рекомендується поливати кактуси, коли верхній шар є сухим.
Полив кактусів / Фото Sukkulenty.com
Хороший дренаж – важлива складова успішного росту кактуса. Вони не терплять занадто вологого середовища. Якщо горщик вашого кактуса не має достатнього дренажу або вода залишається в стакані, корені будуть гнити. І тоді ви не будете розуміти, коли він потребує води. Оптимальний дренаж для кактуса – дрібна галька або перліт.
Деякі шкідники, такі як павутинний кліщ, можуть атакувати кактуси та призводити до висихання листя. Схожою причиною можуть бути різні хвороби рослини. Тому потрібно уважно слідкувати, чи нема на листі певних плям та вживати відповідних заходів.