Хороший дренаж – важлива складова успішного росту кактуса. Вони не терплять занадто вологого середовища. Якщо горщик вашого кактуса не має достатнього дренажу або вода залишається в стакані, корені будуть гнити. І тоді ви не будете розуміти, коли він потребує води. Оптимальний дренаж для кактуса – дрібна галька або перліт.