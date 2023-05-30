Цей птах вам допоможе: чому не можна проганяти сороку з городу

Сорока є поширеним видом птахів, який зустрічається у багатьох регіонах світу. Зазвичай вона живе в лісах, парках, садах. Іноді поселяється й на городах: важливо знати, чому її не можна звідти проганяти.

Сороки віддають перевагу відкритим просторам або селяться на таких об'єктах, як будівлі, стовбури дерев та електролінії. Сороки будують гнізда високо на деревах або на дахах будинків чи стовпах. А от чому не можна проганяти сороку з городу – підкаже 24 Канал.

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Чому не можна виганяти сороку

Сорока має певне значення для городу та сільськогосподарських угідь. Вона виконує кілька корисних функцій.

Наприклад, контроль за шкідливими комахами . Сороки є хижими птахами, які полюють на комах й безхребетних, а ті, завдають шкоди сільськогосподарським угіддям. Вони здатні ловити комах, такі як комарі, мухи, садові шкідники, допомагаючи знизити їх популяцію.

Розповсюдження насіння . Сороки є розповсюдниками насіння деяких рослин. Вони можуть поїдати плоди та насіння та розносити їх на інші ділянки землі, сприяючи природному поширенню рослин.

Конкуренція зі шкідниками. Сороки можуть конкурувати з такими шкідливими гризунами, як миші або щурі, за їжу та простір. Можна сказати, що ці птахи контролюють популяцію гризунів та зменшити можливу шкоду, яку вони завдають рослинам на городі.



Сорока / Фото Ukr.media

Сорок вважають дуже дбайливими мамами. Переважно вони народжують 5-8 пташенят, за якими ретельно слідкують та майже не покидають його. Маленькі пташки залишаються з батьками до пізньої осені.

А от з іншими птахами сороки безжалісні, бо можуть руйнувати чужі гнізда, знищувати потомство. Особливої шкоди завдають жайворонкам, перепелам, куріпкам.