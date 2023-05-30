Сороки віддають перевагу відкритим просторам або селяться на таких об'єктах, як будівлі, стовбури дерев та електролінії. Сороки будують гнізда високо на деревах або на дахах будинків чи стовпах. А от чому не можна проганяти сороку з городу – підкаже 24 Канал.

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Чому не можна виганяти сороку

Сорока має певне значення для городу та сільськогосподарських угідь. Вона виконує кілька корисних функцій.

Наприклад, контроль за шкідливими комахами . Сороки є хижими птахами, які полюють на комах й безхребетних, а ті, завдають шкоди сільськогосподарським угіддям. Вони здатні ловити комах, такі як комарі, мухи, садові шкідники, допомагаючи знизити їх популяцію.

Розповсюдження насіння . Сороки є розповсюдниками насіння деяких рослин. Вони можуть поїдати плоди та насіння та розносити їх на інші ділянки землі, сприяючи природному поширенню рослин.

Конкуренція зі шкідниками. Сороки можуть конкурувати з такими шкідливими гризунами, як миші або щурі, за їжу та простір. Можна сказати, що ці птахи контролюють популяцію гризунів та зменшити можливу шкоду, яку вони завдають рослинам на городі.



Сорока / Фото Ukr.media

Сорок вважають дуже дбайливими мамами. Переважно вони народжують 5-8 пташенят, за якими ретельно слідкують та майже не покидають його. Маленькі пташки залишаються з батьками до пізньої осені.

А от з іншими птахами сороки безжалісні, бо можуть руйнувати чужі гнізда, знищувати потомство. Особливої шкоди завдають жайворонкам, перепелам, куріпкам.