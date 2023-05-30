Сороки предпочитают открытым просторам или селятся на таких объектах как здания, стволы деревьев и электролинии. Сороки строят гнезда высоко на деревьях или на крышах домов или столбах. А вот почему нельзя прогонять сороку из огорода – подскажет 24 Канал.

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Почему нельзя выгонять сороку

Сорока имеет определенное значение для огорода и сельскохозяйственных угодий. Она выполняет несколько полезных функций.

К примеру, контроль за вредными насекомыми . Сороки являются хищными птицами, которые охотятся на насекомых и беспозвоночных, а наносящие вред сельскохозяйственным угодьям. Они способны ловить насекомых, такие как комары, мухи, садовые вредители, помогая снизить их популяцию.

Распространение семян . Сороки являются распространителями семян некоторых растений. Они могут поедать плоды и семена и разносить их на другие участки земли, способствуя естественному распространению растений.

Конкуренция с вредителями. Сороки могут конкурировать с такими вредными грызунами, как мыши или крысы, за еду и пространство. Можно сказать, что эти птицы контролируют популяцию грызунов и уменьшить возможный ущерб, причиненный растениям на огороде.



Сорока / Фото Ukr.media

Сорок считают очень бережными мамами. В основном они рожают 5-8 птенцов, за которыми тщательно следят и почти не покидают его. Маленькие птички остаются с родителями до поздней осени.

А вот с другими птицами сороки безжалостны, потому что могут разрушать чужие гнезда, уничтожать потомство. Особый вред наносят жаворонкам, перепелам, куропаткам.