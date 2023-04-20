Не робіть цього, якщо хочете великі плоди: чому не можна косити траву навколо яблунь
Яблуні є чи не першим фруктом, який висаджують у себе молоді садівники. Тому що вони дають багато плодів, є стійкими до холодів, можуть довго зберігатися і прості у догляді. Та все ж є певні правила, яких треба дотримуватися щодо яблунь, якщо хочете отримати великий урожай.
Яблуня – зимостійкий плід, який може рости навіть у -40. На ріст й розвиток дерев значно впливає освітленість місця, де вони зростають. Мають значення й інші особливості догляду за яблунями. Про що йдеться – розповість 24 Канал.
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Чому не можна косити траву біля яблунь
Яблуню часто садять біля будинку як для прикрашання саду, так і для дозрівання смачних і стиглих плодів. Адже яблуні красиво цвітуть та дуже гарно пахнуть, а самі яблука є дуже корисними й поживними фруктами.
Тож садівник, який вирощує яблуні, має знати про правила догляду за ними.
Досвідчені дачники знають, що не рекомендується скошувати траву біля яблунь. Це пояснюється тим, що бур'яни не є шкідливими, а навпаки – корисні для дерева. Так відбувається тому, що у високій траві переважно сидять корисні комахи, які можуть позбавити яблуню від плодожерки, котра нищить фрукти.
Тому садівники кажуть, якщо ви маєте проблеми з плодожеркою, то не потрібно скошувати траву в пристовбурному колі. Адже там можуть перебувати жужелиці, жуки-пожежники чи хижі клопи, які активно борються зі шкідниками.
Посадка інших дерев біля яблуні
Гарним варіантом буде посадити біля яблуні інші дерева і кущі, які будуть допомагати боротися зі шкідниками.
- Наприклад – яблуні, сливи, вишні, аґрус.
- Довкола яблуні ідеально саджати овочі, у яких нема добре розвиненої кореневої системи, зокрема, огірки, помідори та кабачки.
- Захистом яблунь від шкідників стануть цибуля і часник, які активно борються зі шкідниками.
- Садівники радять під саму яблуню садити редис і цибулю. Тому що вони дозрівають до того, як яблуня встигне покритися густим листям і під нею буде тінь.
- Також під яблунями добре ростуть базилік, кріп, щавель, різні види салату.
- Така рослина, як чистотіл вбереже яблучне дерево від мурах та попелиці.
- Чорнобривці можуть не лише відлякати шкідників від яблуні, а ще й прикрасити сад.
- Не варто виривати кульбаби, якщо вони виросли біля яблунь. Вони містять речовину, яка пришвидшує дозрівання яблук.