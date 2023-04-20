Яблоня – зимостойкий плод, который может расти даже в -40. Рост и развитие деревьев значительно влияет на освещенность места, где они растут. Имеют значение и другие особенности ухода за яблонями. О чем идет речь – расскажет 24 Канал.
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Почему нельзя косить траву у яблонь
Яблоню часто сажают у дома как для украшения сада, так и для созревания вкусных и спелых плодов. Ведь яблони красиво цветут и очень хорошо пахнут, а сами яблоки очень полезны и питательные фрукты.
Поэтому садовник, который выращивает яблони, должен знать правила ухода за ними.
Спелые яблоки / Фото Canva
Опытные дачники знают, что не рекомендуется скашивать траву у яблонь. Это объясняется тем, что сорняки не вредны, а наоборот – полезны для дерева. Так происходит потому, что в высокой траве преимущественно сидят полезные насекомые, которые могут избавить яблоню от плодожорки, уничтожающей фрукты.
Поэтому садоводы говорят, если у вас проблемы с плодожоркой, то не нужно скашивать траву в приствольном круге. Ведь там могут находиться жужелицы, жуки-пожарные или хищные клопы, активно борющиеся с вредителями.
Посадка других деревьев у яблони
Хорошим вариантом будет посадить возле яблони другие деревья и кустарники, которые помогут бороться с вредителями.
- Например – яблони, сливы, вишни, крыжовник.
- Вокруг яблони идеально сажать овощи, в которых нет хорошо развитой корневой системы, в частности огурцы, помидоры и кабачки.
- Защитой яблонь от вредителей станут лук и чеснок, активно борющиеся с вредителями.
- Садоводы советуют под самую яблоню сажать редис и лук. Потому что они созревают до того, как яблоня успеет покрыться густой листвой и под ней будет тень.
- Также под яблонями хорошо растут базилик, укроп, щавель, разные виды салата.
- Такое растение, как чистотел, убережет яблочное дерево от муравьев и тли.
- Бархатцы могут не только отпугнуть вредителей от яблони, но и украсить сад.
- Не стоит вырывать одуванчики, если они выросли у яблонь. Они содержат вещество, ускоряющее созревание яблок.